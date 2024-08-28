Ahlatcı Çorum FK Trendyol 1. lig takım maddi değer sıralamasında 14. sırada yer aldı.

Transfer Market firmasının yaptığı değerlerdirmeye göre Tredyol 1. ligin en pahalı kadrosu açık ara Ankaragücü kulübünde olurken en ucun kadrosu ise lige son anda katılan Yeni Malatyaspor’un.

Milyon Euro değeri üzerinden Ankaragücü kulübünün kadro değeri 20.45 olurken en yakın rakibi Kocaelispor’un ise 11.40 olarak açıklandı.

Üçüncü sırada 10.00 ile İstanbulspor olurken geçen hafta sonu Çorum FK’nın deplasmanda 0-0 berabere kaldığı Bandırmaspor’un kadro değeri ise 8.88 olarak açıklandı. Amedspor 8.52 ile beşinci Gençlerbirliği 7.88 ile altıncı Karagümrük 7.18 ile yedinci Boluspor 6.60 ile sekizinci Pendikspor ise 6.40 ile dokuzuncu sırada yer alırken Pendikspor ise 6.34 ile onuncu sırada bulunuyor.

Keçiörengücü 6.23 ile onbirinci Manisa FK 5.41 ile on ikinci Sakaryaspor 5.37 ile on üçüncü sırada yer alırken Çorum FK ise 5.35 ile ondördüncü takım değeri olarak belirlendi. Erzurumspor 5.05 Ümraniyespor 4.94 Adanaspor 4.30 Şanlıurfaspor 4.18 ile 18. sırada yer alırken Erokspor ise 4 milyon Euro ile ondokuzuncu sırada.

Lige bu hafta başlayan ve kiralık gönderdiği futbolcularla oluşturduğu kadro ile lige katılan Yeni Malatyaspor ise 0.4 milyon Euro ile son sırada yer alan takım oldu.