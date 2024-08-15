Ahlatcı Çorum FK’nın bu sezon evinde oynayacağı ilk maçı Ankara bölgesi hakemi Gürcan Hasova yönetecek.

MHK’den yapılan açıklamaya göre pazar günü saat 19.15’de Yeni Şehir Stadyumunda oynanacak Çorum FK maçını Ankara bölgesi genç hakemlerinden Gürcan Hasova yönetecek.

Gürcan Hasova ile Çorum FK iki maça çıktı bir galibiyet bir beraberlik aldı. Hasova ile ilk maçına 21-22 sezonunda 2. ligde Vanspor ile deplasmanda oynadığı ve 1-1 berabere kaldığı maçı yönetti. Hasova geçen sezonun ikinci yarının ilk hafta maçında sahasında Tuzlaspor’u 2-1 yendiği maçta düdük çaldı. Ankara bölgesi konuk Fatih Karagümrükspor’un ise ilk kez bir maçında düdük çalacak.

Maçın yardımcı hakemleri Kastamonu’dan Nurettin Dinçer Demir ve Sivas’dan Haydar Avcı. Maçın dördüncü hakemi ise Aydın’dan Eren Özyemişcioğlu.