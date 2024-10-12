Ahlatcı Çorum FK milli arada yarın Tümosan Konyaspor ile hazırlık maçı yaparak geçirecek.

Kırmızı Siyahlılar yarın saat 14’de Tümosan Konyaspor tesislerinde Konyaspor ile karşılaşacak.

Teknik Direktör Serkan Özbalta’nın Konyaspor maçı için 22 kişilik bir kadroyu bu ile götüreceği öğrenildi.

Sakatlıkları bulunan Geraldo ve Ahmet Said ve hasta olan Kadir Seven’in Konya’ya gitmeyeceği açıklandı.

Lig maçlarında uzun süre forma alan bazı futbolcularında Serkan Özbalta tarafından bu maçta dinlendirilmesi bekleniyor.

U 17 milli takımı kampı için Bursa’da bulunan Hasan Ege Akdoğan’ın da maç günü Konya’ya geçeceği ve burda kafileye katılarak maçta forma giymesi bekleniyor.

Kırmızı Siyahlı takım bugün saat 11’de yapacağı ter antrenmanın ardından saat 13.30’da karayolu ile Konya’ya hareket edeceği açıklandı.

Çorum FK maçın ardından pazartesi gününü dinlenerek geçirecek ve salı günü yapacağı antrenmanla Boluspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.