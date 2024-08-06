Cuma günü Ahlatcı Çorum FK ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Sivasspor’dan Mehmet Albayrak’ın çapraz bağları koptuğu açıklandı.

Sivasspor yönetimi tarafından yapılan açıklamada "Cuma günü yeni sezon öncesi hazırlıkları kapsamında kulüp tesislerimizde yaptığımız hazırlık maçında sakatlık geçiren oyuncumuz Mehmet Albayrak'a, yapılan tetkikler ve çekilen MR sonucunda sağ diz ön çapraz bağının koptuğu tespit edildi. Bu tetkikler doğrultusunda sporcumuzun ameliyat edilmesi kararı alınmıştır. Genç futbolcumuz Mehmet'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz" denildi.