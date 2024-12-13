Amedspor, Çorum FK maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında, Teknik Direktör Servet Çetin galibiyet için hazır olduklarını belirtti.

Amedspor, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında oynanacak Çorum FK maçı öncesi bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıya Amedspor Genel Sekreteri Faruk Korkmaz, Yönetim Kurulu Üyesi ve Futbolcu Sorumlusu Nedim Şimşek, Teknik Direktör Servet Çetin ve Kadın Futbol Takımı Başkan Yardımcısı Cahit Akın katıldı.

Amedspor'un hedefleri, kulübün geleceği ve Çorum FK karşılaşmasına yönelik değerlendirmeler yapıldı. Genel Sekreter Faruk Korkmaz, kulübün vizyonu ve hedefleri hakkında önemli açıklamalarda bulunurken, Teknik Direktör Servet Çetin “Takımımız sahada en iyi performansı sergilemek için hazır. Taraftarlarımızın desteğiyle bu maçtan galibiyetle ayrılmak istiyoruz” dedi.