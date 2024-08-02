Türkiye Futbol Federasyonu ve Digiturk arasında, önümüzdeki üç sezon boyunca Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'in beIN Sports'ta futbolseverlerle buluşması için yayın hakları anlaşması imzalandı.

Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen imza töreniyle duyurulan anlaşma doğrultusunda Digiturk, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'in hem yurt içi hem de yurt dışı yayın haklarına 2027 yılına kadar sahip olmaya devam edecek ve 9 Ağustos'ta başlayacak yeni sezonun tüm maçları sadece beIN Sports ekranlarında yayınlanacak.

İmza töreninde bir konuşma yapan TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, "Biliyorsunuz yakın zamanda Türkiye Futbol Federasyonu seçimleri oldu. Dünyaya örnek bir şekilde, sayın delegasyonun oylarıyla bize bu teveccüh gösterildi. Cenabıallah inşallah bize teveccüh gösterenlere mahcup etmez bizi. Türk futbolunun yıllardan beri irade eksikliği vardı. Bu irade koyulmadığından dolayı futbol bir kaos ortamına girmişti. Biz, Mecnun Başkan ile beraber önce bir araya geldik, ufak bir daire çizdik. Bu daire büyüdü ve bugün bu noktadayız. Türk futbolunun adil, adaletli, tarafsız, herkese eşit mesafede hizmet edilmeye ihtiyacı var. Futbol ailesinin şunu bilmesini istiyorum, biz yönetmek üzere futbol ailesi tarafından seçildik, futbolun patronu biz değiliz. Futbolun patronu, kendi camialarını temsil eden, amatörden 3. Lig, 2. Lig, 1. Lig ve Süper Lig'e kadar kulüp başkanları ve unsurlarıdır. Cenabıallah bizlere onlara hizmet etmeyi nasip etti. Hep söylüyorum, söylemeye de devam edeceğim, sportif başarıyı sahada kazanmak isteyenlerin hizmetkarıyız ama sportif başarıyı farklı manipülasyonlarla, saha dışında kazanmak arzusunda olanların da şunu bilmesini istiyorum, geçmiş hayatımıza baktıklarında nelerle karşılaşacaklarını tahmin edebilirler. Biz futbolun barış, kardeşlik, genç nesillerimize örnek olacak bir tavır içinde yürütülmesini istiyoruz. Geçmişte yaşadıklarımızı bir tarafa bıraktık, formalarımızı Mecnun Başkan ile beraber çıkardık, her tarafımız kırmızı-beyaz." ifadelerini kullandı.