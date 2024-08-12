Ahlatcı Çorum FK'nın maçlara, "Mehmetçik Vakfı" yazılı formayla çıkacağını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Çorum FK'nın ligin ilk haftasında Central Hospital Ümraniyespor ile bugün deplasmanda oynayacağı maça, göğüs bölümünde "Mehmetçik Vakfı" yazılı beyaz forma ile çıkacağı duyuruldu.

Açıklamada, "Hiçbir bedel alınmadan, gerekli izinler alınmış olup, göğüs sponsorluğu anlaşması yapılana kadar, forma göğsümüzde Mehmetçik Vakfı'nı gururla taşıyacağız." ifadelerine yer verildi.