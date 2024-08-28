Ahlatcı Çorum FK’nın Sakaryaspor ile cumartesi akşamı oynayacağı maçın biletleri satıya çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre maçın biletleri dün saat 15 itabari ile pasolig üzerinden satışa çıktı.

Bu maçta cezalı tribün blok sayısı bire düştü. Geçciğimiz sezon Bodrum FK ile oynanan play-off yarı final ilk maçında ceza alan kırmızı siyahlı takım taraftarlarından Doğu Tribün D 5 blokta yeralan taraftarlar bu maçta cezalı oldukları için maça giremeyecekler.

Öte yandan yönetim kurulu taraftarların fazla dağılmaması ve takımlarına desteklerinin artması için bu maçta sağ kapalı tribün ile güney kale arkası tribünlerinin taraftarlara kapatıldığı burdan kombine alan taraftarlar diğer tribünlere yönlendirilecek.

Bilet fiyatları VİP B tribünü 1500 lira, VİP A ve D tribünleri 500 sol kapalı 300 maraton 250, kale arkası 100 ve misafir tribün bletleri ise 130 liradan satışa çıktı.