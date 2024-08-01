Yeni sezon hazırlıklarını Çorum'da sürdüren Çorum FK, yarın Süper Lig ekibi Sivasspor ile hazırlık maçı yapacak.

Saat 15.00'da oynanacak maç için kırmızı siyahlılar bugünkü antrenmanın ardından öğleden sonra Sivas’a hareket edecek.

Kırmızı siyahlılar geçtiğimiz yıl da Sivasspor ile hazırlık maçında karşılaşmış, mücadele 2-1 Sivasspor'un üstünlüğü ile sona ermişti.

Sivasspor'un gollerini 67. dakikada Arda Karaca ve 90. dakikada Charis Charisis atarken, Çorum FK'nın golünü ise 50. dakikada Eren Aydın kaydetmişti.