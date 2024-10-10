Ahlatcı Çorum FK milli arayı Konyaspor ile yapacağı hazırlık maçı ile değerlendirecek.

Kırmızı Siyahlı takım pazar günü saat 14’de Tümosan Konyaspor tesislerinde Konyaspor ile hazırlık maçı yapacak.

Ligin dokuzuncu hafta maçında gelecek hafta sonu Boluspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Çorum FK bu maçın provasını Konyaspor önünde yapacak.

Teknik Direktör Serkan Özbalta’nın Konyaspor önünde maç eksiği olan ve ligde fazla forma şansı bulamayan isimlere Konyaspor karşısında şans vermesi bekleniyor.