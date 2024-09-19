Ahlatcı Çorum FK pazar günü sahasında oynayacağı zorlu Kocaelispor maçının hazırlıklarını dün tam kadro yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kırmızı Siyahlı takımın akşam saat 17.30’da tesis sahasında Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetimindeki çalışmaya tüm futbolcular katıldılar.

Teknik Direktör Serkan Özbalta çalışma öncesinde futbolcularla yaptığı toplantıda Kocaelispor maçının oyun taktiği konusunda bilgiler verdi ve mevkisel olarak futbolculara uyarılarda bulundu. Daha sonra ısınma hareketleri ile başlayan andrenmanda teknik heyet futbolculara fiziksel yükleme yaptı.

Yaklaşık bir buçuk saat süren bu çalışmada aerobik dayanıklılık çalışması ve son bölümde ise bire bir ve ikiye iki baskı yaptıran Teknik Direktör Serkan Özbalta takımı fiziksel yükleme yaptı.

Kırmızı Siyahlı takım Kocaelispor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı taktik çalışma ile sürdürecek.