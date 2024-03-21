Ahlatcı Çorum FK dört günlük iznin ardından bugün toplanarak çalışmalarına başlayacak. Ligde cumartesi günü sahasında Manisa FK’yı yenerek ligdeki çıkışını sürdüren kırmızı siyahlı takım milli ara ve yerel seçimler nedeni ile iki hafta sonunu boş geçireceği için Teknik Direktör Serkan Özbalta tarafından dört gün izin verildi.

Kırmızı Siyahlı takımda futbolcular dört günlük iznin ardından bugün saat 16’da tesislerde toplanacak ve saat 17’de yapacakları antrenmarla Keçiörengücü maçının hazırlıklarına başlayacaklar. Çorum FK’da bu çalışmaya tüm futbolcular katılacak.

Samsun maçı 16’ya alındı

Ahlatcı Çorum FK’nın 26 Mart salı günü Samsunspor ile oynayacağı hazırlık maçının başlama saati 16’ya alındı. Kırmızı Siyahlı takımın Samsunspor ile salı günü Yeni Samsun 19 Mayıs Stad’ında oynayacağı hazırlık maçı daha önce 14 olarak açıklanmıştı. İki kulüp yaptığı görüşme sonunda maçın başlama saati 16’ya alındı.