Ahlatcı Çorum FK’nın sezonun ilk haftasında Ümraniyespor ile oynayacağı maç üç kanaldan canlı olarak yayınlanacak.

Kırmızı Siyahlı taraftarların büyük merakla beklediği açıklada yapıldı. Haftalık maç programında geçen sezon olduğu giibi yayıncı kuruluş Bein Sport ile TRT arasındaki iş birliğinin bu sezonda devam edeceği açıklandı.

Bu açıklamaya göre Trendyol 1. ligi ilk haftasında 12 Ağustos pazartesi günü saat 21’de Ümraniye Stadyumunda oynanacak Ümraniyespor- Çorum FK maçı yayıncı kuruluş Bein Sports Max1, TRTspor ve Bein Sport’un dijital platformu TOD kanallarından canlı olarak yayınlanacak.