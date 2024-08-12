Ahlatcı Çorum Futbol Kulübü alt yapısına yeni yetenekleri kazandırmak amacı ile düzenlenen Yaz Futbol Okulu dün yapılan turnuva ve kupa töreni ile sona erdi.

Yaklaşık üç aydır Devane sahasında devam eden Çorum Futbol Kulübü Yaz Futbol Okulunda değişik yaş kategorilerinde 324 genç ter döktü. Doğum tarihlerine göre belirlenen yaş gruplarında haftada üç gün çalışma yapılan yaz futbol okulu dün düzenlenen turnuva ile sona erdi.

Oluşturulan yaş grupları arasındaki karma takımların mücadele ettiği turnuvaya sporcular kadar velileride büyük ilgi gösterdiler. Çocukların yaz boyu çalışmaları sonunda hünerlerini sergileme fırsatı bulduğu turnuva sonunda dört ayrı yaş grubunda birinci olan takımlara kupaları verildi.

Yaz boyu devam eden çalışmalar sonunda Çorum FK alt yapı hocalarının takip ettiği isimler arasında göz dolduran isimlerin mkış aylarında da çalışmalara devam edecekleri yeterli bulunanların lisanslarını çıkarkarak kırmızı siyahlı kulübün alt yapısına kazandırılması amaçlanıyor.