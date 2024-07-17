Çorum FK’nın yeni sezon bütçe oluşturması konusunda geçtiğimiz hafta cuma günü yapılan toplantının detayları belli oldu.

Ahlatcı Holding yeni sezon için Çorum FK ile geçen sezon ki anlaşmada olduğu gibi Ahlatcı Metal Rafineride Ahmet Ahlatcı başkanlığındaki toplantıya AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, konuğu Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak, Ahmet Ahlatcı, evlatları Yağmur Ahlatcı Yiğittaşçı, Ahmet Emin Ahlatcı ve Ateş Ahlatcı, Çorumgaz Genel Müdürü Kasım Kahraman, Çorumgaz müdürlerinden Kazım Kahraman, Çorumspor’un eski yöneticilerinden Okan Hergün, Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, Çorum FK Onursal Başkanı ve Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Çorum Haber Gazetesi Genel Müdürü Mehmet Yolyapar ve Çorum FK Mali İşler Sorumlusu Feyyaz Göker katıldı.

Toplantıda ilk olarak Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın kulübün mali durumu ile ilgili olarak bilgiler verdi ve hedefe oynamak için gereken mali bütçeyi net olarak masaya koydu.

Yalçın, bu bütçeyi oluşturamaması halinde kulübü borçlandırmadan eldeki imkanlar ile yola devam edeceğini destek bulması halinde ise geçen sezon olduğu gibi hedefe oynayan bir kadro oluşturacaklarını söyledi.

Milletvekili Yusuf Ahlatcı geçen sezon tüm Çorumluları gururlandıran Çorum FK’nın bu sezonda daha başarılı olmasını arzu ettiklerini bunun içinde herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini belirterek bu anlamda tüm kurum ve kuruluşlardan, özel sektörden, Çorum’u sevenlerden fedakârlık beklediğini söyledi.

Kulüp Onursal Başkanı ve Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere ise geçmişte olduğu gibi bu dönemde de kulübe destek sağlamaya devam ettiğini bu lig seviyesinde önemli katkılar bulduklarını ancak bunun artması gerektiğini belirterek tüm Çorumlulardan gücü oranında kulübün projelerine destek vermesini istedi.

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, isim sponsorluğu için geçen sezon olduğu gibi bu sezon da 1 milyon dolar + KDV vermeyi taahhüt ettiğini ve sözünde durduğunu belirterek, “Daha fazlasını veren varsa, ben bir Çorumlu olarak bundan sadece memnuniyet duyarım” dedi. Ahlatcı ayrıca, dostluk ilişkilerini kullanarak, diğer sponsorluklar veya destekler için yardımcı olma sözünü de verdi.

Toplantı sonunda Çorum FK’nın bu sezonda hedefe oynayan bir takım oluşturması için Başkan Oğuzhan Yalçın’a güvenin tam olduğu ve her zaman kulübün yanında olacakları belirtildi.