Çorum FK’da sakatlıkları devam eden üç futbolcunun MR sonuçları bugün açıklanacak.

İki haftarın sakatlıkları nedeni ile forma giyemeyen Loick Landre, Burak Süleyman ve Kasango takımdan ayrı olarak özel çalışma yapıyorlar.

Üç futbolcunun sakatlıklarının son durumunu görmek için dün çekilen MR sonuçları bugün belli olacak.

MR sonuçlarına göre sakatlıkları tamamen geçen futbolcuların hafta sonu Erokspor maçı kadrosunda olması bekleniyor.

Loick’in bu haftada oynamasının zor olduğu ancak Kasango ve Burak Süleyman’ın kadroda olması bekleniyor.