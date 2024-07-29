Çorum FK’da ilk iki etap çalışmaları sonunda üç futbolcunun kiralık olarak verileceği açıklandı.

Kırmızı Siyahlı kulüple sözleşmeleri devam eden geçen sezonda Kastamonuspor’da kiralık forma giyen Ali Akkuş ile ilk yarıda Kırıkkale ikinci yarıda Gümüşhanespor forması giyen Kerem Pala bu sezonda teknik heyetin raporu doğrultusunda kiralık olarak verilecek.

Bu sezon Karşıyakaspor alt yapısından alınarak beş yıllık profesyonel imza attırılan Dursun Batuhan Kuru da teknik heyetin raporu ile kiralık olarak verilecek

. Bu üç futbolcu bugün başlayacak son etap çalışmalarıra katılmayacak ve kiralık kulüp arayışlarının teknik heyet ve başkan tarafından devam ettiği öğrenildi.