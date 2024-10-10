Kırmızı Siyahlı takım ligin 9.haftasında deplasmanda oynayacağı Boluspor maçının hazırlıklarına dün akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetimindeki çalışmaya Kenya milli takımına davet edilen Durel Avounou ile ülkesinden geç dönen Geraldo dışında tüm futbolcular katıldılar.

Dört günlük iznin ardından haftanın ilk çalışması öncesi Teknik Direktör Serkan Özbalta futbolcularla bir toplantı yaparak son oynadıkları Iğdır maçını değerlendirdi ve ligin kalan haftaları için çok daha çalışmaları gerektiğini vurguladı.

İznin ardından haftanın ilk çalışması ısınma koşuları ile başladı ardından kısa süreli aerobik çalışma ile sona erdi. Kırmızı Siyahlı takım çalışmalarını bugün yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.

Konyaspor ile görüşme var

Öte yandan Çorum FK hafta sonu hazırlık maçı yapmak için arayışlalarını Konyaspor’a çevirdi.

Kırmızı Siyahlı takım milli arada kadrosunda az süre alan futbolculara şans vermek ve onların son durumunu görmek için hazırlık maçı arayışlarını sürdürüyor.

Samsunspor, Sivasspor ve Kayserispor ile görüşmelerin olumsuzlukla sonuçlanması üzerine Konyaspor ile görüşmelere başlandığı öğrenildi.