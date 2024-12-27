Ahlatcı Çorum FK’da bu sezon transfer yabancı futbolcular büyük hayal kırıklığı yaşattılar.

Geçtiğimiz sezon kadrodu bulunan dört isim takımın onbirinde forma giyerken bu sezon transfer edilen dört isim ise beklenen performansın çok uzağında kaldılar.

Kırmızı Siyahlı takımın bu sezon başı transfer ettiği isimlerden Durel Avounou ilk haftalarda forma şansı bulamadığı dönemde forma giymeye başladı daha sonra ise geçirdiği hastalık nedeni ile halen tedavisi devam ediyor.

Çorum FK’nın diğer transferi Mehdi Boudjema ise sezonun ilk haftalarında Teknik Direktör Serkan Özbalta’nın vazgeçemediği isim oldu.

Ancak beklenen performanstan çok uzak kalan Mehdi sonraki haftalarda yedek kaldı.

Son iki maçta Özbalta tarafından kadroya alınmayan Mehdi ile yapılan görüşmeler sonrasında karşılıklı anlaşılarak yollan ayrıldı.

Boluspor ve Sakaryaspor’un ardından bu sezon başında Çorum FK’ya transfer olan Kabongo Kosongo da ligin ilk haftasında sakatlanmış daha sonra ikinci sakatlığı sonrasında 18. hafta maçları sonunda henüz golü bulunmayan bu futbolcuda beklentilerin çok uzağında kaldı.

Kırmızı Siyahlı takımın sezon başında Iğdır FK’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Amar Catic de ligin ilk yarısında 14 lig ve 1 kupa maçında kadroya girdi ancak hiç bir maçta 11’de forma giymedi.

Çorum FK’nın geçen sezon kadrosunda bulunan isimler Geraldo, Loick Landre, Thomas Verheydt ve Zargo Toure ise bu sezonda takımın ilk onbirinde forma giymeyi başardılar ve takımlarına katkı verdiler.