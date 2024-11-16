Ahlatcı Çorum FK milli arada çalışmalarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Pendikspor maçının ardından dört gün izin verilen kırmızı siyahlı takım dün saat 16’da yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kırmızı Siyahlı takım Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde tesis sahasında yaptığı antrenmana sakatlıkları devam eden Loick Landre, Kasango, Burak Süleyman kaleci Ahmet ile Pendikspor maçını sakat sakat tamamlayan kaptan Ferhat katılmadı.

Sakatlıktan dönen Durel ve Mehdi ile yurt dışından geç dönen Zargo, Thomas ve Geraldo ise takımdan ayrı olarak özel programda çalıştılar. Isınma hareketleri ile başlayan çalışma daha sonra tempolu koşular ile devam etti. Son bölümde ise tam sahada oyun formatında bir çalışma yaptıran Teknik Direktör Serkan Özbalta takımın temposunu daha yükseğe çıkarmaya çalışıyor.

Çorum FK bugün yapacağı tek yarın ise çift antrenmanla gelecek hafta sonu Esenler Erokspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürecek.

Öte yandan kırmızı siyahlı takımda sakat futbolculardan Loick Landre dışındaki isimlerin önümüzdeki günlerde takıma katılarak Erokspor maçında forma giyebilecek duruma gelmeleri bekleniyor.