Ahlatcı Çorum FK'nın sezon başında Hatayspor'dan renklerine kattığı Mehdi Boudjemaa ile yollar ayrıldı.

Sezon başından istenileni bir türlü veremeyen ve son 4-5 maçtır 21 kişilik kadroya bile giremeyen Fransız oyuncu ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi sonlandırıldı.

Kulüp'ten yapılan açıklamada; "Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Mehdi Boudjemaa ile karşılıklı mutabakat sağlayarak sözleşmesini sonlandırma kararı almıştır. Mehdi Boudjemaa'ya kulübümüzdeki süre zarfında gösterdiği emek ve katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz." denildi

Bu sezon Çorum FK formasıyla 12 maça çıkan Boudjemaa 0 gol, 0 asist ile oynadı.