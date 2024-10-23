Çorum FK cumartesi günü evinde oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını dün yaptığı çalışma ile sürdürdü.

Boluspor deplasmanından puansız dönerek ligde ateş hattına düşen kırmızı siyahlı takım dün saat 16’da yaptığı antrenmanla Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kırmızı Siyahlı takımın Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde yaptığı çalışmaya sakatlıkları devam eden Atakan Cangöz, Çatic ve Ahmet ile kasığındaki ağrıdan dolayı Kadir Seven katılmadı.

Çalışma öncesinde Teknik Direktör Serkan Özbalta futbolcularla bir toplantı yaparak Boluspor maçını değerlendirdi ve tüm takımdan toparlanmasını istedi.

Daha sonra ısınma hareketleri ile başlayan antrenman dar alanda pas ve son bölümde ise oyun formatında taktik çalışma yapan kırmızı siyahlı futbolcularda morallerin son derece bozuk olduğu gözlendi.

Çorum FK Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını bugün yapacağı taktik çalışma ile sürdürecek.