Ahlatcı Çorum FK ligin 12. hafta maçında bugün sahasında Pendikspor ile karşılaşacak.

Ligde son iki maçta çıkış içindeki iki takımı Çorum FK ile Pendikspor takımları bugün saat 19’da Yeni Stadyumda bu çıkılarını sürdürmek için mücadele edecekler.

Lige istediği gibi başlayamayan Çorum FK son iki maçında önce evinde Gençlerbirliği’ni sonrada geçen hafta Keçiörengücü deplasmanında kazanarak bu sezon ilk kez iki maç üst üste kazandı.

Bu iki maçı kazanmanın verdiği moralle hafta boyunca Pendikspor maçına hazırlanan kırmızı siyahlı takımda en büyük sıkıntı ise sakatlıkların fazla olması.

Çorum FK’da sakatlıkları devam eden Burak Süleyman kaleci Ahmet, Loick Landre, Kasango sakatlıkları nedeni ile Mehdi ve Avounou ise formsuzlukları nedeni ile bugünki Pendikspor maçta forma giyemeyecekler.

Geçen sezon ortasından buyana sakatlığı nedeni ile forma giyemeyen Atakan Cangöz ise bugünki maçın kadrosunda yer alacak.

Kırmızı Siyahlı takım tüm bu eksiklere rağmen bugün sahasında oynayacağı Pendikspor maçını kazanarak üçte üç yapmak ve milli araya moralli girmek.

Çorum FK’nın bu maçtaki en büyük gücü ise bilet fiyatlarının düşmesi ile arkasına alacağı taraftar desteği ile ligdeki çıkışını sürdürmek istiyor.

Konuk Pendikspor ise kötü başladığı sezonda üç hafta önce Teknik Direktör olarak göreve başlayan Sedat Ağca yönetiminde çıktığı üç maçta iki galibiyet ve bir beraberlik aldı.

Bu üç maçta iki gol atan ve gol yemeden sahadan ayrılan konuk kırmızı siyahlı takım bu istikrarını bugünki Çorum fK maçında da sürdürerek puan yada puanlarla ayrılmak istiyor.

Bu akşam saat 19’da başlayacak maçı Aydın bölgesi hakemi Eren Özyemişçioğlu yönetecek. Eren hoca bu maçta ilk kez 1. ligde düdük çalacak.