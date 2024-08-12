Ahlatcı Çorum FK sezonu bu akşam Ümraniyespor deplasmanında açacak. Kırmızı Siyahlı takım sezona iyi başlangıç yapmak istiyor.Yeni sezona geçen yılki kadrosunu büyük oranda koruyarak başlayan kırmızı siyahlı takımda tek hedef sezona galibiyet ile başlamak.

Bu maçın hazırlıklarını dün öğlen saatlerinde yaptığı ter antrenmanı ile tamamlayan Çorum FK akşam saatlerinde Merzifon’dan İstanbul’a uçtu.

Kırmızı Siyahlı takımda geçen sezondan cezaları bulunan Zargo ve Tunahan Ergül ile sakatlığı devam eden Atakan Cangöz bu akşamki maçta forma giyemeyecekler. Geçen sezon ilk maçta Tuzlaspor deplasmanında aldığı galibiyet ile iyi bir başlangıç yapan Çorum FK bu sezonda aynı başlangıcı yapmak amacında.Ev sahibi Ümraniyespor ise geçen sezon ortasında yeniden yapılanma sürecinde takımın başına sportif direktör olarak Anelka’yı getirmişti. Yeni sezon planlamasını da aynı düşünce ile yapan kırmızı beyazlı kulüpte Anelka ayrılık kararı almıştı.Takımın başına geçen sezon Sakaryaspor’da görev yapan Tuncay Şanlı’yı getiren Ümraniyespor’da kadrosuna çok sayıda yedi isimle takiveye yaptı.

Bu akşam saat 21’de Spoint Ümraniye Stad’ında oynanacak Ümraniyespor- Ahlatcı Çorum FK maçını Eskişehir bölgesi hakemi Süleyman Bahadır yönetecek.

Geçen sezon ilk maçta Tuzlaspor deplasmanında aldığı galibiyet ile lige iyi bir başlangıç yapan Çorum FK bu sezon da aynı başlangıcı yapmak amacında.

Bugün saat 21.00'de Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda oynanacak maçı Eskişehir bölgesi hakemi Süleyman Bahadır yönetecek.