Ahlatcı Çorum FK ligde ilk yarının son maçında pazartesi günü sahasında oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Perşembe günü Türkiye Kupası grup ilk maçında sahasında Konyaspor ile karşılayan Çorum FK dün saat 15.45’de tesislerde yaptığı antrenmanla İstanbulspor maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetimindeki çalışmaya Konyaspor maçında sakatlanan Ahmethan Köse dışında tüm futbolcular katıldılar.

Sakatlıkları bulunan Suat, Eren Karadağ ve Zargo Toure ise takımdan ayrı olarak özel programda çalışma yaptılar.

Tesis kondisyon salonunda başlayan antrenmanda aletlerde yaptıkları ısınma hareketlerinin ardından sahaya geçerek burda çalışmaya devam ettiler.

Konyaspor maçında doksan dakika oynayan futbolcular hafif yenileme çalışmasının ardından antrenmana tamamlarken diğer futbolcular ise dar alanda pas yaparak antrenmanı tamamladı.

Kırmızı Siyahlı takım bugün ve yarın yapacağı antrenmanlarla İstanbulspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.