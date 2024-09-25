Çorum FK bir günlük iznin ardından pazar akşamı Adanaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı.

Pazar akşamı sahasında Kocaelispor’a 2-0 yenilerek bu sezon evindeki ilk mağlubiyetini alan kırmızı siyahlı takım bir günlük iznin ardından dün akşam saat 16’da tesislerde toplandı.

17’de haftanın ilk antrenmanı için tesis sahasına çıkan kırmızı siyahlı takım Teknik Direktör Serkan Özbalta futbolcularla bir toplantı yaptı.

Özbalta toplantıda Kocaelispor maçının yorumlarını yaptı ve mevkisel ve bireysel olarak uyarılarda bulundu.

Özbalta’nın futbolculara takım olarak artık toparlanmaları gerektiğini belirterek artık kaybedecek puanları olmadığını söyledi.

Tüm futbolcuların katıldığı antrenman ısınma koşuları ile başladı ardından dar alanda pas ve son bölümde ise moral verici oyun formatında bir antrenman ile sona erdi.

Kırmızı siyahlı takım Adanaspor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla devam etti.