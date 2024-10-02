Ahlatcı Çorum FK cuma akşamı shasında oynayacağı zorlu Alagöz Holding Iğdır FK maçının hazırlıklarına dün akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile sürdürdü.

Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde Tesis sahasında yapılan antrenmana tüm futbolcular katıldılar. Pazar akşamı Adanaspor maçını oynadıktan sonra pazartesi sabah saatlerinde Çorum’a dönen kırmızı siyahlı takımda yorgunluk belirtileri nedeni ile Teknik Direktör Serkan Özbalta dün de oynayan ve oynamayanlara ayrı program uyguladı.

Adanaspor maçında doksan dakika forma giyen futbolcular kısa yenileme koşusu ve kültür fiziz hareketleri ile çalışmayı tamamladılar. Oynamayan ve az forma giyenler ise aerobik dayanıklılık çabuk kuvvet hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması ile antrenmanı tamamladı.

Kırmızı Siyahlı takım Iğdır FK maçının hazırlıklarını bugün yapacağı taktik çalışma ile sürdürecek, Teknik Direktör Serkan Özbalta’nın bugün ve yarın yapılacak çalışmalarda Iğdır FK maçının oyun taktiğini sahada uygulamayı olarak yaptıracak.