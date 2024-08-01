Ahlatcı Çorum FK yeni sezon hazırlıklarını dün de sabah ve akşam yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

Kırmızı Siyahlı takım sabah çabuk kuvvet ise akşam ise taktik çalışma ile günü tamamladı.

Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde sabah tesis sahasında yapılan antrenmana sakatlıktan yeni çıkan Zargo Toure ve Atakan Cangöz yine takımdan ayrı olarak düz koşu yaptı. İki futbolcu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyorlar.

Isınma hareketleri ile başlayan antrenman daha sonra dayanıklılık ve çabuk kuvvet hareketleri ile futbolculara yüklenmeye devam eden Teknik Direktör Serkan Özbalta tempodan son derece memnun kaldı.

Kırmızı Siyahlı takım akşam ise saat 18’de tesis sahasındaki ikinci antrenman ise tamamen taktik ağırlıklı oldu.

Isınma hareketlerinin ardından önce dar alanda sonra tam sahada taktik çalışma yaptıran Teknik Direktör Serkan Özbalta mevkisel olarak futbolculara özel uyarılarda bulundu.

Takıma yeni katılan futbolculara oyun sistemleri konusunda bilgiler veren Özbalta tüm takımın savunma ve hücumu birlikte yapmasının önemine dikkat çekerek topun önemine iyi bilmelerini istedi.

Çorum FK yeni sezon hazırlıklarını bu sabah yapacağı antrenmanla sürdürecek ve kırmızı siyahlı takım bu çalışmanın ardından yarın oynayacağı Sivasspor maçı için öğleden sonra Sivas’a hareket edecek.