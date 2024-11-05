Ahlatcı Çorum FK bir günlük iznin ardından cumartesi akşamı sahasında oynayacağı Pendikspor maçının hazırlıklarına başladı.

Kırmızı Siyahlı takımda moraller yerinde. Ligde ilk kez üst üste iki maçı kazanarak moral bulan Çorum FK pazar gününü izinli geçirdikten sonra dün akşam saatlerinde tesislerde toplanarak saat 17’de haftanın ilk antrenmanına çıktı.

Çalışmaya sakatlıkları devam eden Atakan Cangöz, kaleci Ahmet ve Burak Süleyman ile Keçiörengücü maçında sakatlanan Loick Landre ve Kasango katılmadı.

Üç haftadır sakatlığı nedeni ile takımdan ayrı kalan Kadir Seven’in bugünden itibaren takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor.

Haftanın ilk antrenmanı öncesinde Teknik Direktör Serkan Özbalta futbolcularla kısa bir toplantı yaparak Keçiörengücü maçını değerlendirdi ve futbolcilara doksan dakika boyunca maçın verdikleri inançları ve mücadeleleri nedeni ile kutladı.

Özbalta aynı ciddiyet ve mücadele ile devam etmeleri gerektiğini belirterek futbolculardan hafta boyu tam konsantrasyon istedi.

Kırmızı siyahlı takım haftanın ilk antrenmanında yenile çalışması yaptılar.

Çorum FK bugün yapacağı antrenmanla Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.