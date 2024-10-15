Çorum FK’da iki futbolcunun sakatlıkları ile son durum bugün belli olacak.

Kaleci Ahmet Said Kıvanç’ın sakatlığının ciddi göründüğü Amar Tadic’in ise en az 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Hafta sonunda kasıklarından sakatlanan Ahmet Said Kıvanç ve Amar Tadic’in çekilen mr sonuçları belli oldu. Amar Tadic’ın kasığındaki sakatlık nedeni ile 2-3 hafta arası sahalardan uzak kalabileceği belirtildi. Bu konudaki son karar bugün yapılacak ikinci inceleme sonunda belli olacak.

Kaleci Ahmet Said Kıvanç’ın ise kasıkta pupis şüphesi olduğu ve bu sporcunun sonuçlarının başka doktorlarada gösterilmesinin ardından kesin tanı konulacağı belirtildi.

Ahmet Said’in pupis teşhisi konması halinde ise sahalardan uzun süre ayrı kalması anlamına geliyor.

İki futbolcuyla ilgili karar bugün açıklanacak.