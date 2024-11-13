Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Ozan Sol’ın bu ay sonuna kadar takımla birlikte çalışmalara başlayacağını söyledi.

Geçtiğimiz sezon sonlarında sakatlanarak operasyon geçiren Ozan Sol’ın tedavi sürecinin yedi ayı bulduğunu belirten Özbalta ‘Çokda iyi olduğu takıma katkı vermeye başladığı bir dönemde sakatlardı.

Dönüşü için geçen testleri yapıldı iki ayağı arasında çok küçük bir fark kaldı.

Sağlık ekibinin verdiği bilgiye göre 15-20 gün sonunda takımla çalışmalara başlayacak.

Beklentimiz ligin ikinci yarısında kendisinin forma giymesi ve takıma katkı vermesi’ dedi.