3 sezondur Çorum FK forması giyen Suat Kaya, son maçlarda parlayan isim oldu.

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Geçtiğimiz sezon beklentilerin gerisinde performans sergileyen Kaya, bu sezon kendini bulmaya başladı.

3 GOL 2 ASİST

Ligde bu sezon 8 maçta 121 dakika süren Kaya, 3 gol 2 asiste imza attı. 

Kırmızı siyahlıların Gençlerbirliği'ni 1-0 yendiği, Keçiörengücü'nü 3-2 yendiği maçlarda fileleri havalandıran Kaya, dünki Erokspor maçını da boş geçmedi.

Kaya Erokspor maçında 1 gol 1 asistle oynadı.

TAKIMIN EN ÇOK ATAN OYUNCUSU

Attığı 3 golle takımın en çok atan oyuncusu durumunda olan Kaya'nın performansı teknik ekibin de yüzünü güldürdü.

Editör: Fatih Battar