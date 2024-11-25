3 sezondur Çorum FK forması giyen Suat Kaya, son maçlarda parlayan isim oldu.

Geçtiğimiz sezon beklentilerin gerisinde performans sergileyen Kaya, bu sezon kendini bulmaya başladı.

3 GOL 2 ASİST

Ligde bu sezon 8 maçta 121 dakika süren Kaya, 3 gol 2 asiste imza attı.

Kırmızı siyahlıların Gençlerbirliği'ni 1-0 yendiği, Keçiörengücü'nü 3-2 yendiği maçlarda fileleri havalandıran Kaya, dünki Erokspor maçını da boş geçmedi.

Kaya Erokspor maçında 1 gol 1 asistle oynadı.

TAKIMIN EN ÇOK ATAN OYUNCUSU

Attığı 3 golle takımın en çok atan oyuncusu durumunda olan Kaya'nın performansı teknik ekibin de yüzünü güldürdü.