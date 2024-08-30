Ahlatcı Çorum FK yarın akşam sahasında oynayacağı Sakaryaspor maçının hazırlıklarını dün akşam yaptığı taktik çalışma ile sürdürdü. Kırmızı Siyahlı takımın Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetimindeki çalışmasına sakatlığı devam eden Kasango katılmazken Atakan Cangöz bireysel yüklemeye devam ederken Suat ise takımla belli bölümlerde çalışırken belli bölümlerde ise özel programda çalıştı.

Sakaryaspor’un önceki akşam Amedspor ile oynadığı maçı izleyen Teknik Heyet bu maçta ki tesbitleri dünki antrenman öncesinde futbolculara anlatarak yapılması gerekenler konusunda mevkisel olarak özel uyarılarda bulundu.

Ardından çalışmaya ısınma koşuları ile başlayan kırmızı siyahlı takım önce yarı sahada daha sonra ise tam sahada Sakaryaspor maçının taktik provasını yaptı. Kırmızı Siyahlı takımın dün akşam yaptığı çalışma öncesinde taraftarlar tesise gelerek futbolculara moral verdiler ve alkışlarla takıma olan güvenlerini gösterdiler.

Taktik çalışma sırasında Teknik Direktör Serkan Özbalta’nın futbolculara mevkisel olarak uyarılarda bulundu gözlendi. Çorum FK Sakaryaspor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı ter antrenmanı ile tamamlayacak ve tesislerde kampa girecek.