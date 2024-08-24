Ahlatcı Çorum FK yeni sezonun üçüncü hafta maçında yarın Bandırmaspor deplasmanında sezonun ilk galibiyetini almak için mücadele edecek.

Ligin ilk maçında Ümraniyespor deplasmanında 3-0’lık şok bir mağlubiyet alarak kötü bir başlangıç yapan kırmızı siyahlı takım geçen hafta evinde konuk ettiği Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kalarak sezonun ilk puanını aldı.

Çorum FK hafta boyunca Bandırmaspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kırmızı Siyahlı takım yarınki maçta Bandırmaspor önünde kazanarak ligdeki ilk galibiyetini almak istiyor.

Çorum FK’da sakatlıkları devam eden Suat, Kasango ve Atakan Cangöz bu haftada forma giyemeyecekler.

İlk iki maçta cezalı olduğu için forma giyemeyen Tunahan Teknik Direktör Serkan Özbalta görev vermesi halinde yarınki maçta forma giyebilecek.

Ev sahibi Bandırmaspor ise sezona ikide iki yaparak başladı. İlk hafta evinde Erzurumspor önünde 3-2 kazanarak iyi başlangıç yapan Bandırmaspor geçen hafta ise Keçiörengücü deplasmanında son dakikada bulduğu golle 2-1 kazanarak altı puanla yoluna kayıpsız devam etti.

Yarın saat 17’de Bandırma 17 Eylül Stadyumunda başlayacak Bandırmaspor ile Ahlatcı Çorum fK arasındaki maçı Tekirdağ bölgesi hakemi Mehmet Ali Özer yönetecek.