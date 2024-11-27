Ahlatcı Çorum FK’da sakat futbolculardan Kasango ve Kerem’in Erzurumspor maçında oynayıp oynayamayacağı son antrenmanda yapılacak kontrolden sonra belli olacak.

Keçiörengücü maçında sakatlanan Kasango ile Erokspor maçının son dakikasında sakatlanan Kerem’in çekilen MR sonuçlarına göre Erzurumspor maçında forma giyip giymeyeceklerine hafta sonu karar verilecek.

Arka adalesinden sakatlığı bulunan Kasango ile dizinde menisküsde yırtık tespit edilen Kerem’in hafta boyu yapacakları çalışmalarda özel programda çalışacağı ve perşembe günü yapılacak testlerde futbolcunun vereceği karara göre Erzurumspor maçı kadrosunda yer alabilecekleri açıklandı.

Durel’in ise durumu belirsizliğini koruyor.