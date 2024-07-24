Çorum FK Bolu’da devam eden yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını dün sabah yaptığı tek antrenmanla sürdürdü.

Kırmızı siyahlı takımın Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde sabah saat 10’da Bolu Koru Otel sahasında yaptığı antrenmana sakatlıkları bulunan Zargo, Atakan Cangöz, Thomas ve Atakan Akkaynak katılmadılar.

Çorum FK’da çalışma ısınma hareketlerinin ardından önce yarı alanda daha sonra tam sahada savunma taktiği çalıştılar.

Teknik Direktör Serkan Özbalta savunma taktiği konusunda futbolculyara uygulamalı olarak gösterdi.

Takım savunmasına tüm takımın ortak yapması gerektiğini belirterek hücumdaki oyuncudan başlamayan savunmanın başarılı olamayacağını belirterek tüm takımın uyum içinde olması gerektiğini söyledi.

Kırmızı siyahlı takım öğleden sonra ise izin yaptı.

Çorum FK yarın sabah yapacağı antrenmanın ardından ikinci etabı tamamlayacak ve üç günlük iznin ardından pazartesi günü Çorum’da toplanarak son etap çalışmalarına başlayacak.