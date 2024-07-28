Çorum Futbol Kulübü'nde yeni yönetim belli oldu.

Oğuzhan Yalçın başkanlığındaki Çorum FK yönetim kurulunda 16 isim yer aldı.

İşte yeni yönetim:

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Yılmaz Özkul 2. Başkan

Feyyaz Gökel Başkan Vekili

İsmail Kabacı Asbaşkan 

Sinan Özdilli Asbaşkan ve Alt Yapı Sorumlusu

Mustafa Bektaş Başkan Yardımcısı Dış İlişkiler Sorumlusu

Haydar Eren Uyanıker Başkan Yardımcısı Yatırımlar ve Projeler Sorumlusu

Ömer Özkul Başkan Yardımcısı Dış İlişkiler Sorumlusu

Mustafa Ercan Başkan Yardımcısı İç İlişkiler Sorumlusu 

Tuğrul Topuz Basın Sözcüsü

Satılmış Yiğitoğlu Seyehat ve Organizasyon Sorumlusu

Burhan Kaya Tesisler Sorumlusu

Bahri Ekmekçi TFF ve Kamu İlişkilerden Sorumlu

Salih Öztürk Alt Yapı Sorumlusu

Halis Öksüz Taraftar Sorumlusu

Hasan Yüksel Yönetim Kurulu Üyesi

Mahmut Oruç Yönetim Kurulu Üyesi

Editör: Yüksel Basar