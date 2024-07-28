Çorum Futbol Kulübü'nde yeni yönetim belli oldu.
Oğuzhan Yalçın başkanlığındaki Çorum FK yönetim kurulunda 16 isim yer aldı.
İşte yeni yönetim:
Yılmaz Özkul 2. Başkan
Feyyaz Gökel Başkan Vekili
İsmail Kabacı Asbaşkan
Sinan Özdilli Asbaşkan ve Alt Yapı Sorumlusu
Mustafa Bektaş Başkan Yardımcısı Dış İlişkiler Sorumlusu
Haydar Eren Uyanıker Başkan Yardımcısı Yatırımlar ve Projeler Sorumlusu
Ömer Özkul Başkan Yardımcısı Dış İlişkiler Sorumlusu
Mustafa Ercan Başkan Yardımcısı İç İlişkiler Sorumlusu
Tuğrul Topuz Basın Sözcüsü
Satılmış Yiğitoğlu Seyehat ve Organizasyon Sorumlusu
Burhan Kaya Tesisler Sorumlusu
Bahri Ekmekçi TFF ve Kamu İlişkilerden Sorumlu
Salih Öztürk Alt Yapı Sorumlusu
Halis Öksüz Taraftar Sorumlusu
Hasan Yüksel Yönetim Kurulu Üyesi
Mahmut Oruç Yönetim Kurulu Üyesi