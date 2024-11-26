Bu sezon sakatlıklarla başı dertte olan Ahlatcı Çorum FK’da Erokspor maçında takımın iki golünü atan Suat ve Kerem sakatlandı.

İki futbolcunun dün çekilen MR sonuçlarına göre durumları belli olacak.

Son haftaların formda ismi Suat Kaya maçın 58. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Suat’ın arka adelesinde ağrı nedeni ile maçtan çıktığı ve yırtık olma riski nedeni ile dün MR’ı çekildi.

Aynı maçta takımın ikinci golünü atan Kerem Kalafat ise 90+4. dakikada yediğimiz gol öncesi sakatlanarak yerde kalmıştı. Dizine aldığı darbe nedeni ile sakatlanan Kerem’in de dün MR’ı çekildi.

İki futbolcunun durumu bugün netlik kazanacak.