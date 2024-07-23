Ahlatcı Çorum FK yeni sezon hazırlıklarını Bolu’da yoğun tempoda sürdürüyor.

Kırmızı Siyahlı takım dünü de çift antrenman ile geçirdi. Kırmızı Siyahlı takım sabah ve akşam sahada yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Kırmızı Siyahlı takımın Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetimindeki dünki çalışmasına sakatlıkları devam eden Atakan Cangöz ve Zargo Toure takımdan ayrı olarak çalışmaya devam ettiler.

Adanaspor maçının son bölümünde kasığından sakatlanan Atakan Akkaynak ise dinlendirildi.

Kırmızı Siyahlı takım sabah otel sahasında yaptığı antrenman dar alanda pas ardından üç takımlı oyun ve son bölümde turnuva ile tamamlandı.

Turnuva maçlarında ortaya oldukça renkli görüntüler ortaya çıktı.

Akşam ise saat 18’de otel sahasındaki antrenman tamamen taktik çalışma yaptı. Teknik Direktör Serkan Özbalta Adanaspor maçında gördüğü eksikler üzerinde yoğunlaştığı bu çalışmada özel uyarılarda bulundu. Kırmızı Siyahlı takım bugün yapacağı tek antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.