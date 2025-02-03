Ahlatcı Çorum FK, Bandırmaspor maçının ardından bu sezon ilk kez soyunma odasında tüm birimlerinin bulunduğu aile fotoğrafında bir araya geldi.

Kırmızı Siyahlı takım bu sezonun en başarılı ve etkili futbolunu ortaya koyduğu maçta her iki yarıda bulduğu ikişer golle rakibini 4-0’lık net skorla yenerek bu sezonki en farklı galibiyetini aldı.

Maçın ardından saha içinde futbolcular ve taraftarlar bu galibiyetin sevincini coşku içinde kutladılar.

Sahadaki kutlamanın ardından soyunma odasına giren futbolcular burda galibiyet pozu verdiler.

Bu pozun farkı ise bu sezon ilk kez kulübün tüm birimlerinden isimlerin bu fotoğrafta yer alması oldu.

Başkan Oğuzhan Yalçın bu sezon ilk kez galibiyet fotoğrafında yer alırken yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet, futbolcular tam kadro kulüp çalışanları, sağlık ekibi ve sporcuların çocukları ile birlikte tüm aile farklı galibiyetin sevincini hep birlikte kutladılar.