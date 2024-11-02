Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1.Lig'in 11.haftasında Keçiörengücü'nü 3-2 mağlup etti.

Kırmızı siyahlılar, iki kez geriye düştü maçta Suat Kaya, Eren Karadağ ve Zargo Toure'nin golüyle başkentte muhteşem zafere imza attı.

İlk yarıda istediği oyunu ortaya koymayan kırmızı siyahlılar, maçın 11.dakikasında Camara'nın golüyle 1-0 geriye düştü.

Ardından kontra ataktan Suat Kaya'nın golüyle beraberliği sağlasa da oyun Keçiörengücü'nün kontrolünde geçti ve 36.dakikada Roca'nın golüyle maçta tekrar geriye düştü.

İkinci yarıya daha istekil başlayan Çorum FK, özellikle Eren, Catic'in oyuna girmesiyle hücumda etkinliğini artırdı.

Maçın 75.dakikasında Eren eşitliği sağlarken, Zargo 90+1.dakikada muhteşem bir gole imza attı ve kırmızı siyahlılar maçı 3-2 kazanarak 3 puana ulaştı.

Ligde üst üste ikinci galibiyetini elde eden Ahlatcı Çorum FK puanını 16'ya yükseltirken, kırmızı siyahlılar haftaya evinde Pendikspor'u ağırlayacak.