Çorum FK yönetimi Şehit Aileleri ve Kimsesiz Çocuklar yararına ayırdığı iki locanın ücretini iki derneğin hesabına yatıracak ve bu locaların kapasitelerindeki koltuk sayısı kadar iki kurum üyelerine VİP’den bilet ödemesi yapacak.

Kırmızı Siyahlı kulüp Basın Sözcüsü Tuuğrul Topuz, yönetim kurulu olarak göreve geldikleri günden buyana sosyal sorumluluk projelerine büyük önem verdiklerini bu doğrultuda da stadyumda 1 ve 2 nolu locaları Şehit Aileleri ve Kimsesic Çocuklar derneklerine tahsis ettiklerini söyledi.

Topuz bu uygulamada bazı aksaklıklar tesbit ettikleri bu nedenle yeni sezonda farklı bir uygulamaya karar verdiklerini belirterek ‘Yönetim olarak 1 ve 2 nolu locaları biz aldık ve iki locarın bedeli olarak 800 bin lirayı iki derneğimizin hesaplarına bağış olarak yatıracağız. Maçlarımıza gelen Şehit Yakınları ve Kimsesiz çocuklar içinde iki locanın kapasitesi olan 37 kişi için VİP tribününden biletleri kulüp olarak biz alarak talep edenlere tahsis edeceğiz’ dedi.