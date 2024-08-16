Ahlatcı Çorum FK Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Şahin’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Kulüp Taraftardan Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Halis Öksuz ve Kulüp Müdürü Özgür Yıldırım ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Şahin’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyaret sırasında Çorum FK Taraftardan Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Halis Öksüz, Şahin’e görevinde başarılar diledi. Hüseyin Şahin ise Çorum FK yönetimine teşekkür etti ve pazar günki maçta başarılar diledi.

Görüşmede pazar günü oynanacak Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları ve stadda yapılması gerekenler konusunda karşılıklı görüş alış verişinde bulunuldu. Ziyaret sonunda Hüseyin Şahin’e ismi yazılı Çorum FK forması hediye edildi.