Ahlatcı Çorum Futbol Kulübü, sezonun ilk maçında Ümraniyespor ile deplasmanda karşılaştı.
Galibiyet hedefiyle sahaya çıkan kırmızı siyahlılar, beklenen oyunu ortaya koyamadı ve farklı bir yenilgi aldı.
Ev sahibi takım 28. dakikada Barış’ın attığı golle ilkyarıyı 1-0 geride kapattı.
İkinci yarıya iyi başlayan Çorum FK, 55. dakikada şanssız bir şekilde Minchev’in attığı golle 2-0 yenik duruma düştü.
86. dakikada Minchev’in attığı golle fark 3’e çıktı. Kalan bölümde skor değişmedi ve Çorum FK, sezona farklı yenilgi ile başladı.
Editör: Çorum Hakimiyet