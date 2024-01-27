Ahlatcı Çorum FK stadyumdaki Led ekranlara reklam kampanyası başlattı.

Kulüp sosyal medya hesabından yapılan açıklamada kırmızı siyahlı takımın maçlarını oynadığı Yeni Şehir Stadyumunda tribün önlerinde bulunan Led ekran panallerine reklamları göstermeye hazır olduğu belirtildi.

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Firmasının reklamını yapmak isteyenler avantajlı sponsorluk tekliflerinden yararlanmak isteyenleri kulüp olarak beklediklerini açıklanan duyuruda ‘Kulübümüzle güç birliği yapmak ve bu heyecan dolu yolculuğa katılmak için bize 0 506 7316229 nolu telefondan ulaşabilirler. Unutma senin adınla büyük bir destan yazmaya hazırız. Hadi Çorum’ dedi.