Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trendyol 1. Lig ekiplerinden Çorum FK'dan savunmaya takviye geldi.

Sakayarspor Alman oyuncu ile anlaştı

Sakayarspor Alman oyuncu ile anlaştı

Çorum FK, Giresunspor forması giyen savunma oyuncusu Kadir Seven ile anlaşmaya vardı.

21 yaşındaki savunma oyuncusu Karadeniz ekibi ile çıktığı 44 karşılaşmada 2 asist kaydetti.

KADİR SEVEN KİMDİR?

20 yaşındaki oyuncu, kariyeri boyunca Karabükspor, Orduspor 1967 ve Giresunspor formalarını giydi. Profesyonel kariyerinde 42 resmi maçı olan Kadir, bu maçlarda toplam 3 gol kaydetti.