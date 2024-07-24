Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trendyol 1. Lig ekiplerinden Çorum FK'dan savunmaya takviye geldi.

21 yaşındaki savunma oyuncusu Karadeniz ekibi ile çıktığı 44 karşılaşmada 2 asist kaydetti.

KADİR SEVEN KİMDİR?

20 yaşındaki oyuncu, kariyeri boyunca Karabükspor, Orduspor 1967 ve Giresunspor formalarını giydi. Profesyonel kariyerinde 42 resmi maçı olan Kadir, bu maçlarda toplam 3 gol kaydetti.

Editör: Çorum Hakimiyet