Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, beraberinde bazı yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Vali Ali Çalgan’a ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.

Çorum Valiliği’ne kısa bir süre önce atanan Çalgan’a bir ziyaret de Ahlatcı Çorum FK’dan geldi.

Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın, beraberinde bazı yönetim kurulu üyeleriyle birlikte makamında ziyaret ettiği Vali Çalgan’a yeni görevinde başarı dileklerinde bulunurken, 19 numaralı Ahlatcı Çorum FK forması hediye etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Çalgan da Ahlatcı Çorum FK’ya başarı dileklerinde bulundu.

Öte yandan, Vali Çalgan, Ahlatcı Çorum FK’nın Iğdır FK ile oynadığı maçı protokol tribününden izledi.