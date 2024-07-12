Çorum Futbol Kulübü, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde Bolu’da kamp çalışmalarına başladı.

2024-2025 sezonu için hazırlıklarına Çorum’da start veren Çorum Futbol Kulübü, ilk etap çalışmalarını tamamladı. 2 gün izin verilen kırmızı-siyahlı futbolcular, 2. Etap kamp çalışmaları için Bolu’da bir araya geldiler.

Alaca'da hasat dönemi başladı Alaca'da hasat dönemi başladı

Teknik Direktör Serkan Özbalta nezaretinde Bolu kampının ilk çalışmasını bugün akşam saatlerinde yapan Çorum FK, 2 aşamalı kamp programında hazırlık maçları da oynayacak.

Editör: Yüksel Basar