Çorum Futbol Kulübü, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde Bolu’da kamp çalışmalarına başladı.

2024-2025 sezonu için hazırlıklarına Çorum’da start veren Çorum Futbol Kulübü, ilk etap çalışmalarını tamamladı. 2 gün izin verilen kırmızı-siyahlı futbolcular, 2. Etap kamp çalışmaları için Bolu’da bir araya geldiler.

Teknik Direktör Serkan Özbalta nezaretinde Bolu kampının ilk çalışmasını bugün akşam saatlerinde yapan Çorum FK, 2 aşamalı kamp programında hazırlık maçları da oynayacak.