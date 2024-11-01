Kocaelispor Başkanı Recep Durul Ocak ayı itibariyle kulüpte bir rahatlama olacağını ve 450 milyon TL bir gelir geleceğini söyledi.

Recep Durul önceki gün kulübün içinde bulunduğu durumu ve son gelişmeleri değerlendirdiği basın toplantısında samimi açıklamalarda bulundu,

Başkan Durul ekonomik olarak kulübü rahatlatacak anlaşmalara imza atacaklarını vurgularken şunları söyledi; “Biz bu şehirde bunca imkana rağmen zorlanıyoruz. Gerçekten çok zorlanıyoruz. Kocaelispor’a kaynak yaratmak adına müthiş bir çalışma var. Kim gelirse gelsin Büyükşehir Belediyesi ile birlikte fikir alışverişinde bulunmak zorunda. Kocaelispor’un finans durumunu görüşmek zorunda.

Ben kendi cebimden 50 milyon lira kaynak sağladım. Yarın kulübe bu katkıyı bırakır mıyım bırakmaz mıyım, bu kadar fedakarlığı yapan insanın da yaptıkları yapacaklarının göstergesidir. Kulübün içindeki yapıyı bozmak isteyenlere de müdahale ediyoruz. Geçmişte yapılanları yapmıyoruz, müsaade etmiyoruz. Kocaelispor’un daha güçlü hale gelmesi için ne yapılması gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. İçimizdeki birtakım haşereleri temizliyoruz ki daha güçlü hale geliyoruz. Kimseden korkumuz çekincemiz yok.

‘Büyükşehir 140 milyon verdi 2 milyon euroluk sponsorluk yaptırdı’

140 milyon lira civarında Büyükşehir’den kasamıza girdi. 2 milyon euro’luk anlaşma var bir firma ile. Konuşuluyor ya Büyükşehir destek vermiyor diye, bir firmaya 2 milyon euro’luk anlaşma yaptırdı. Bir firmadan 350 milyon lira kaynak gelecek. Ocak ayı itibariyle bir rahatlama olacak. Biz 100 milyon lira geriden geliyoruz. Aslında çok büyük bir rakam değil 100 milyon lira. Ama bugünkü koşullarda büyük rakam. Firmalar bu koşullarda para vermekte zorlanıyor. 450 milyon lira civarında garanti gelirimiz gözüküyor. 250’nin üzerinde firma ile görüşüldü. Hala daha görüşülüyor.

‘Futbolculara bu hafta ödeme sözü verdik’

“Ödemeler yapılmazsa antrenmanlara çıkmayacağız” Böyle bir şey hiç konuşulmadı. Takımımızdaki oyuncular karakterli. Büyükşehir Belediyesi antrenmana ziyarete gelince ne dedi. “Kocaelispor güvence altındadır. Güvencesi biziz.” Bunu Tahir Başkan söyledi. Bugüne kadar her şeyi yapan Belediye Başkanımız bundan sonra da yapacaktır. Ben oyunculardan gecikme için özür diledim. Ama Büyükşehir’e gidip özür dileyemem. Özür dilemek bir erdemdir. Bu hafta futbolculara ödeme konusunda söz verdik.”

‘Bir futbolcumuzun evine haciz geldi’

“Ödemeler konusunda samimi olarak söyleyebilirim. Bazı futbolcularımızın daha zor durumda olduğunu gördük. Bazılarına öncelik verildi. Mesela birisinin evine haciz gelmiş. Alacağına güvenerek bir alışveriş yapmış. Ama biz futbolcularla son yaptığımız farklı bir duygu ile değil ortak bir duyguyla hareket etmemiz gerektiğine karar verdik. Şimdi ödemeler yapılacağı zaman da kaptanlarımız, futbolcularımız nereye, kime nasıl ödeme yapacağımıza onlar karar verecekler. Gelen para 10 liraysa, 10 lira bölüşülecek 20 liraysa, 20 lira. Futbolcular ve takımın birlik ve beraberliği açısından hassasiyet gösterdik. Önümüzdeki günlerde bu şekilde olacak.”