Ahlatcı Çorum FK’da Tümosan Konyaspor ile oynanan kupa maçında 90 dakika forma giyen genç Taha İbrahim gelişimi ile umut veriyor.

Geçtiğimiz sezon deprem sonrası Adıyaman’dan Çorum’a gelen ve Çorum FK alt yapısına transfer olan 2008 doğumlu Taha İbrahim performansı ile teknik heyetin beğenisini kazandı ve kırmızı siyahlı takımın A takımı ile antrenmana başladı.

Burda gösterdiği gelişim ile dikkat çeken Taha İbrahim Teknik Direktör Serkan Özbalta tarafından maç kadrolarına alınmaya başladı.

Türkiye Kupası 5. turunda Erzincanspor maçında 90 dakika forma giyen Taha İbrahim Konyaspor maçında da 90 dakika sahada kalarak performansı ile izleyenlerden beğeni aldı.

Genç futbolcu maçın bitiş düdüğü ile birlikte fiziksel yorgunluktan kendini yere atan Taha İbrahim takım arkadaşı kaleci Mahmut Eren tarafından teselli edildi.

Bu yaşta böyle maçlarda forma giyme tecrübesi kazanan Taha İbrahim’in gelişimini devam ettirmesi halinde önümüzdeki yıllarda kırmızı siyahlı takımın değişmez isimlerinden birisi olması bekleniyor.